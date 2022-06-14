Названа дата проведения школьных выпускных вечеров в Москве

Традиционный городской праздник выпускников состоится в Парке Горького.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

Праздничные мероприятия, посвященные завершению 2021/2022 учебного года, пройдут в столице 25 июня. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Традиционный городской праздник выпускников состоится в Парке Горького. О нем Мэр Москвы рассказал в своем телеграм-канале.

Праздник начнется в 20:00 25 июня и продлится до 06:00 26 июня. Его главная тема — «Первый свободный полет».

Для выпускников этого года подготовили большую развлекательную программу. По традиции гости будут заходить в парк по красной ковровой дорожке под звуковое сопровождение диджея.

На территории парка разместят интерактивные площадки для проведения тихой дискотеки с иммерсивным шоу, интеллектуальной игры «Квиз!», комик-шоу со stand up и импровизацией. Также будет работать площадка экстремального спорта, где пройдут экстрим-шоу на велосипедах, тренировки по баскетболу и футболу. Кроме того, откроется киберспортивная площадка. На ней пройдут турниры по самым популярным компьютерным играм.

Будет работать три сцены. У главного фонтана состоится концерт популярных артистов. На набережной ведущие российские диджеи сыграют свои сеты. Для сопровождающих (родителей и учителей) организуют сцену с ретродискотекой.

На Пионерском пруду желающие смогут посмотреть театрализованное представление на воде (на сценах-плотах) режиссера Алексея Франдетти.

Выпускников будут встречать аниматоры и ростовые куклы в костюмах. В тематических фотозонах гости смогут сделать снимки на память.

По традиции кульминацией праздника станет торжественный высотный салют.

Во время празднования Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Пройти туда можно по индивидуальному браслету с QR-кодом.