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1 час назад

В Москве выявили 142 заразившихся коронавирусом за сутки

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 142 против 180 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В Москве выявили 142 заразившихся коронавирусом за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В относительном выражении прирост составил 0,005%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 773 862 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве возросло на 15 против 11 днем ранее - до 43 921.

В Подмосковье выявили 120 случаев заражения коронавирусом за сутки.

При этом в Санкт-Петербурге выявили 201 случай заражения за сутки.

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