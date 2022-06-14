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1 час назад

Фотовыставка «Океан в городе» открылась в московском метро

Агентство «Москва»иещё 1

В переходах между станциями Московского метрополитена «Чеховская» и «Пушкинская», а также между «Чистыми прудами» и «Тургеневской» начала работу фотовыставка «Океан в городе». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фотовыставка «Океан в городе» открылась в московском метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выставка знакомит москвичей и гостей города с морскими животными и жизнью океана. На подводных кадрах можно рассмотреть редкие виды рыб, медуз, гигантского осьминога и байкальскую нерпу. Кроме того, представлены фотографии обитателей Амазонки, рек Южной Азии, африканских водоемов, коралловых рифов. Отсканировав специальный QR-код, можно узнать больше о каждом животном и среде его обитания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что серия фотовыставок «Океан в городе» - познавательный арт-проект, созданный центром океанографии и морской биологии «Москвариум» в 2022 году. Экспозицию уже представляли в Таганском парке, сейчас она работает в парке Малевича в Одинцово и Мытищинском парке культуры и отдыха. В ближайшее время выставка откроется в парке «Сокольники».

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