В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Площадь ресторана "Прага" на Арбате увеличится после реставрации

Москва24иещё 1

В Москомстройинвесте одобрили проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. Ожидается, что его площадь увеличится до 16 тысяч квадратных метров.

Площадь ресторана "Прага" на Арбате увеличится после реставрации
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным, приняла решение установить виды разрешенного использования (ВРИ) и технико-экономических показателей (ТЭП) здания.

Это позволит отреставрировать объект культурного наследия регионального значения на земельном участке площадью около 0,34 гектара и приспособить его под современное использование. В рамках реализации проекта планируется использовать современные инженерные и технологические решения, увеличить общие площади здания на 6 тысяч 200 квадратных метров с последующим использованием их под апартаменты и при этом сохранить исторический ресторан.

После реставрации суммарная поэтажная площадь объекта составит более 16,1 тысячи "квадратов". На территории предусмотрена парковка на девять машино-мест. По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, по функциональному назначению здание будет иметь несколько типов помещений: коммерческие, общественное питание и гостиничное обслуживание (апартаменты).

Ранее правительство Москвы передало в собственность жителей 150 нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители