В Северном Бутове в один из ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» выстроилась длинная очередь из машин. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.

На записи видна целая вереница из автомобилей, которая образовалась накануне вечером. При этом днем в заведении ажиотажа не наблюдалось.