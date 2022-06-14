В Северном Бутове в один из ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» выстроилась длинная очередь из машин. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.
На записи видна целая вереница из автомобилей, которая образовалась накануне вечером. При этом днем в заведении ажиотажа не наблюдалось.
Напомним, первые рестораны «Вкусно – и точка» открылись в столице 12 июня вместо покинувшего Россию McDonald's. Планируется, что до конца июня в Москве и Подмосковье заработают 200 предприятий сети быстрого питания.