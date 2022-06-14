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24 минуты назад

Раскрыты даты проведения Московской недели моды

Мослентаиещё 6

Даты проведения Mосковской недели моды раскрыли на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина. Мероприятие, которое организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы, начнется 20 июня и продлится до 26 июня.

Главным местом проведения тематических мероприятий станет парк «Зарядье», но будут актуальны и другие локации, например, ВДНХ, площадки «Московских сезонов» в округах, площади Революции и Тверская, Музей космонавтики.

На участие в мероприятии поступило порядка 900 заявок из 79 городов России, сообщается на портале. Помимо модных показов, для представителей фешен-индустрии и гостей проведут паблик-токи, воркшопы, киновечера и концерты.

Ранее стилист предсказала возвращение моды 2000-х.

«Кажется, это было как вчера: кроп-топы, джинсы на низкой посадке, велюровые костюмы и невероятный розовый цвет. 2000-е возвращаются этим летом не только на подиумы, но и на улицы городов всего мира», — сказала эксперт.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,ВДНХ,Правительство Москвы,
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