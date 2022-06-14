Москвичи вспомнили вечеринки в легендарном столичном клубе

Пост в запрещенной в РФ социальной сети Facebook (принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России_) натолкнул москвичей на воспоминания о ночном клубе «Голодная утка». В конце 1990-х годов это заведение было популярным среди столичных любителей вечеринок.

Фото: ТАСС ТАСС

«Москвички 90-х, а кто что помнит про "Голодную утку"? Для дела надо», — поинтересовался автор топика.

Комментаторы активно откликнулись на вопрос. Большинство вспомнило, что это место считалось злачным.

«Обливание из шланга барного и танцы на стойке», «Плясали на столах», «Несколько шрамов оттуда», — поделились впечатлениями фолловеры.

Кроме того, «Голодная утка» была известна как заведение, где иностранцы активно знакомились с российскими девушками.

«Какой-то то ли испанец, то ли мексиканец к нам подсел за пивом. Видимо, пытался кого-то из нас, первокурсниц, снять», — рассказала одна из пользовательниц.

Другой комментатор поделился своей историей: он приходил в «Голодную утку» в компании экспатов, но девушки теряли к нему интерес, как только узнавали, что он россиянин.