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10 минут назад

Собянин: Грот «Бельведер» в Саду имени Баумана открыли после реставрации

Агентство «Москва»иещё 2

В Саду имени Баумана открыли после реставрации грот «Бельведер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил об открытии Грота «Бельведер» после реставрации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Открыли после реставрации грот «Бельведер» в Саду имени Баумана. Около двух веков он был украшением этого зеленого уголка старой Москвы. В последние годы памятник находился в плохом состоянии - многие его детали почти полностью разрушились», - написал мэр.

Он уточнил, что реставраторы укрепили свод, восстановили лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада. У смотровой площадки установили скульптуру, созданную по мотивам работы Огюста Родена «Танцевальное упражнение».

«С открытием грота сад будет привлекать еще больше посетителей. Здесь уютно в любое время года», - подчеркнул Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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