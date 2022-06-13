Собянин сообщил об открытии Грота «Бельведер» после реставрации

В Саду имени Баумана открыли после реставрации грот «Бельведер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Открыли после реставрации грот «Бельведер» в Саду имени Баумана. Около двух веков он был украшением этого зеленого уголка старой Москвы. В последние годы памятник находился в плохом состоянии - многие его детали почти полностью разрушились», - написал мэр.
Он уточнил, что реставраторы укрепили свод, восстановили лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада. У смотровой площадки установили скульптуру, созданную по мотивам работы Огюста Родена «Танцевальное упражнение».
«С открытием грота сад будет привлекать еще больше посетителей. Здесь уютно в любое время года», - подчеркнул Собянин.