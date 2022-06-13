МЧС предупредило о грозе, дожде и сильном ветре в столице

Спасатели предупредили жителей Москвы о грозе, дожде и порывах ветра до 15 м/с, которые ожидаются днем в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13:00 до 21:00 13 июня по городу Москве ожидается гроза, кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в распространенном сообщении.
В связи с ухудшением погодных условий водителям транспортных средств рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Учитывая ухудшение видимости на дороге из-за гроз, автомобилистам также посоветовали избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев.