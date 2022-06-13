В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
29 минут назад

Вильфанд спрогнозировал москвичам жару и дожди на неделе

Мослентаиещё 4

Понедельник и вторник в Москве будут по-июльски жаркими, однако потом установится температурный режим, характерный для этого периода июня. Также прогнозируются небольшие дожди. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам спрогнозировали погоду на предстоящую неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До вторника включительно температура будет выше нормы. Она будет соответствовать началу июля — во вторник показатели будут достигать даже 28 градусов. А вот со среды начнется температурный режим, полностью соответствующий многолетним значениям. Прогнозируется 20–25 градусов до конца недели», — рассказал синоптик и добавил, что на протяжении всей недели будут идти небольшие дожди, однако солнца будет много.

«Это московское лето. Не стоит удивляться, спрашивать, когда же придет хорошее и настоящее лето. Оно уже пришло», — пояснил Вильфанд.

Он уточнил, что в июне-июле среднее количество дней с осадками обычно 18–21.

Ранее метеоролог спрогнозировал москвичам погоду на лето. По его словам, лето не будет таким жарким, как в 2021 году.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители