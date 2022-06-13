Москвичам спрогнозировали погоду на предстоящую неделю

«До вторника включительно температура будет выше нормы. Она будет соответствовать началу июля — во вторник показатели будут достигать даже 28 градусов. А вот со среды начнется температурный режим, полностью соответствующий многолетним значениям. Прогнозируется 20–25 градусов до конца недели», — рассказал синоптик и добавил, что на протяжении всей недели будут идти небольшие дожди, однако солнца будет много.