Москвичам спрогнозировали погоду на предстоящую неделю

Понедельник и вторник в Москве будут по-июльски жаркими, однако потом установится температурный режим, характерный для этого периода июня. Также прогнозируются небольшие дожди. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«До вторника включительно температура будет выше нормы. Она будет соответствовать началу июля — во вторник показатели будут достигать даже 28 градусов. А вот со среды начнется температурный режим, полностью соответствующий многолетним значениям. Прогнозируется 20–25 градусов до конца недели», — рассказал синоптик и добавил, что на протяжении всей недели будут идти небольшие дожди, однако солнца будет много.
«Это московское лето. Не стоит удивляться, спрашивать, когда же придет хорошее и настоящее лето. Оно уже пришло», — пояснил Вильфанд.
Он уточнил, что в июне-июле среднее количество дней с осадками обычно 18–21.
Ранее метеоролог спрогнозировал москвичам погоду на лето. По его словам, лето не будет таким жарким, как в 2021 году.