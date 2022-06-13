В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
13 минут назад

Российский литературовед назвала лучшую книгу о Москве

Мослентаиещё 1

Известный российский издатель, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», литературовед Ирина Прохорова в интервью «Москвич Mag» назвала лучшую книгу о столице. По ее словам, она прочла не одно произведение о Москве, но лучше всего дух города передает «Мастер и Маргарита».

Известный литературовед назвала лучшую книгу о Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, знаменитый роман Булгакова описывает «безумие и странную притягательность» Москвы.

«Это город огромного социального, культурного и этнического разнообразия, многоукладности жизни и креативной деятельности», — пояснила издатель.

Литературовед рассказала, что любит Москву, несмотря на то, что считает ее во многом тяжелым городом.

«Это моя среда обитания. Вообще люблю большие города — в них я себя чувствую хорошо», — призналась Прохорова.

Ранее аналитики выяснили любимые книги москвичей. По их данным, жители столицы любят сагу «Гарри Поттер», произведения Стивена Кинга, цикл «Ведьмак», «Метро 2033» и другие произведения.

Новости Москвы,СССР,Ирина Прохорова,Стивен Кинг,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители