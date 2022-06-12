В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

На праздничный концерт ко Дню России в Москве пришли 42 тысячи человек

Lenta.ru

На праздничный концерт в Москве, который посвящен Дню России, пришли 42 тысячи человек. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

На концерт ко Дню России в Москве пришли 42 тысячи человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на 18.00 часов на праздничном концерте присутствуют 42 тысячи зрителей», — заявили в ведомстве.

В правоохранительных органах также рассказали, что сейчас в городе продолжается обеспечение безопасности граждан, особенно в местах проведения праздничных мероприятий. В этом участвуют представители Росгвардии, частных охранных организаций и общественных формирований.

На данный момент о «серьезных» инцидентах, произошедших в ходе праздничных мероприятий, неизвестно.

Ранее стало известно о торжественной церемонии подъема флага Российской Федерации, которая состоялась у Музея Победы на Поклонной горе. сопровождалась композицией «Славься» Михаила Глинки в исполнении военного оркестра Московского гарнизона.

В городах ЛНР и ДНР также организовали праздничные мероприятия в честь Дня России. Были проведены флешмобы, концерты и спортивные соревнования. В регионах, как и в Москве, разворачивали флаги России.

Новости Москвы,Михаил Глинка,МВД России,Росгвардия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители