На концерт ко Дню России в Москве пришли 42 тысячи человек

На праздничный концерт в Москве, который посвящен Дню России, пришли 42 тысячи человек. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

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«По состоянию на 18.00 часов на праздничном концерте присутствуют 42 тысячи зрителей», — заявили в ведомстве.

В правоохранительных органах также рассказали, что сейчас в городе продолжается обеспечение безопасности граждан, особенно в местах проведения праздничных мероприятий. В этом участвуют представители Росгвардии, частных охранных организаций и общественных формирований.

На данный момент о «серьезных» инцидентах, произошедших в ходе праздничных мероприятий, неизвестно.

Ранее стало известно о торжественной церемонии подъема флага Российской Федерации, которая состоялась у Музея Победы на Поклонной горе. сопровождалась композицией «Славься» Михаила Глинки в исполнении военного оркестра Московского гарнизона.