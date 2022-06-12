Столкновение автомобиля со служебным мотоциклом ГИБДД попало на видео

«12 июня около 8 утра на Щелковском шоссе произошло столкновение легкового автомобиля и служебного мотоцикла ГИБДД, двигающегося с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. От полученного удара мотоцикл выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил наезд на стоящее легковое транспортное средство», — сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.