Сергей Собянин посетил новый ресторан быстрого питания на Пушкинской площади

Открытие новой сети быстрого питания позволило сохранить 150 тысяч рабочих мест.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На Пушкинской площади открылся флагманский ресторан новой сети быстрого питания, которая заменила ушедший из России «Макдоналдс». Накануне открытия Сергей Собянин посетил ресторан и поздравил его коллектив.

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«Мы волновались за вас, за судьбу сотрудников, за тех, кто поставлял вам продукцию, — огромное количество людей, десятки тысяч. И конечно, это сотни тысяч ваших посетителей, которые любят вашу продукцию. Принято считать, что она американская, на самом деле все наше, российское. Осталось сменить бренд, вывеску — и все будет по-прежнему. Спасибо огромное, что вы набрались терпения, сохранили команду — это очень важно», — отметил он.

По словам Мэра Москвы, любое промедление означало бы, что сеть может не открыться. «Но на самом деле у нас нет никакого к этому стремления и желания. Профессиональная команда, российская команда, с российскими поставщиками продуктов, с российским сельским хозяйством, аграриями и почитателями должна работать», — сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что город готовился и к худшим вариантам развития событий. Поэтому были установлены гранты на открытие новых сетей общепита. Первые заявки от бизнеса уже одобрены, и 60 новых ресторанов уже находятся на стадии открытия.

В марте 2022 года компания «Макдоналдс» приостановила работу своих ресторанов в России, а затем приняла решение уйти из страны и продала свои активы на местном рынке. Правительство Москвы вместе с федеральными органами власти и бизнес-сообществом проделало большую работу по сохранению крупнейшей сети быстрого питания, которая насчитывает 850 предприятий в 62 регионах России.

В результате в кратчайшие сроки была создана новая сеть быстрого питания, первые 15 ресторанов которой начнут работу в День России в Москве и Московской области. Затем откроется еще 50 ресторанов. А до конца июня заработает более 200 заведений по всей стране.

У сотрудников прежней сети — свыше 50 тысяч человек на корпоративных предприятиях — появилась возможность сохранить работу. Кроме того, около 100 тысяч рабочих мест останется на предприятиях-поставщиках.

Благодаря сохранению основных цепочек поставок гости увидят в меню почти все привычные блюда, хотя некоторые из них появятся в продаже не сразу. Кроме того, новая сеть сохранила передовые технологии предшественника, так что клиенты ресторанов продолжат получать привычный уровень сервиса и качества продукции. Останется прежней и наработанная годами система обслуживания, автораздача, возможность сделать заказ в мобильном приложении и многое другое.

Флагманским предприятием новой сети по-прежнему будет ресторан на Пушкинской площади (улица Большая Бронная, дом 29). Он расположен в помещении первого «Макдоналдса» в России, открытого 31 января 1990 года. Многие годы ресторан был самым посещаемым в мире, а за 30 лет работы в нем побывало более 140 миллионов гостей.

«Это самое первое, самое большое и самое посещаемое предприятие в России. Его площадь — более трех тысяч квадратных метров. Одновременно тут может находиться свыше 600 гостей. Мощности нашего предприятия позволяют обслужить более двух тысяч гостей за один час благодаря новым технологиям, таким как доски самообслуживания, мобильный заказ и доставка», — рассказала Светлана Микрюкова, консультант по производству новой сети.

В ресторане работает 10 касс и 14 двусторонних киосков, которые позволяют обслуживать несколько тысяч посетителей в час. Зал рассчитан на 633 посадочных места. Зеркальный фасад заведения визуально соединяет здание с городом: отражает кипящую на Пушкинской площади жизнь и в то же время создает камерную атмосферу, в которой приятно встретиться с друзьями, пообедать и провести время.

Мэр Москвы также подписал табличку, посвященную открытию ресторана под новым брендом на Пушкинской площади.

Поддержка Москвы: гранты на открытие точек быстрого питания

В марте 2022 года Правительство Москвы приняло решение о выделении грантов на открытие новых предприятий быстрого обслуживания, работающих в сегменте доступных цен и призванных заменить уходящие западные сети.

Для того чтобы претендовать грант, необходимо открыть новую точку питания и принять на работу сотрудников. Максимальный размер гранта на открытие одной точки — пять миллионов рублей.