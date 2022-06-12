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1 час назад

Собянин поздравил москвичей с Днем России

Агентство «Москва»иещё 3

Мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днем России.

Собянин поздравил москвичей с Днем России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня праздник нашей любимой страны. Мы гордимся ее вековыми традициями, большой историей, культурным и духовным наследием. Чувствуем мощь и единство Отечества, а значит, нам по плечу любые задачи. Москва - сердце России, она играет ключевую роль в жизни государства. Заряжает энергией, дает импульс развитию и, если нужно, приходит на помощь другим регионам. Трудолюбие, талант, целеустремленность, отзывчивость и любовь к Родине - главные достоинства москвичей. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов», - написал мэр.

День России - государственный праздник. До 2002 года он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, ее подписали в 1990 году. С 1992 года праздник отмечается 12 июня.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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