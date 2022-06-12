Москвичи перечислили популярные занятия во дворе в 90-х

Популярные занятия во дворе в 90-х перечислили москвичи в Telegram-канале «Старая Москва». Самыми частыми мужскими занятиями у дома пользователи мессенджера назвали игры в домино, карты, лото, шахматы. Многие бабушки сидели на лавочках, а дети играли на площадке.
«У моего дома на столах, обитых железным листом, мужики вечно в домино играли. Тогда весь двор знал, что "РЫБА", и понимал, кто следующий идет за пивом», «В парке Царицыно на одном месте и в домино, и в шахматы, и в шашки, и в волейбол играли», «У нас в Ростокино тоже во дворе стояли столик для карт и домино, песочницы для малышни, белье на веревках весело. Всегда народу много было», «В наших пятиэтажках в Останкино возле каждого подъезда стояли лавочки. Их всегда занимали бабушки, мамы с детьми и молодежь. Стол для домино находился с торца дома. Дед мой всегда там играл», «Еще часто кто-то читал газету, которая вскоре нередко становилась скатертью», — вспомнили подписчики группы.
По словам одной из пользовательниц сети, у подъездов регулярно собирались бабушки, которые контролировали обстановку в округе и делились сплетнями. Другой пользователь отметил, что его дед запрещал бабушке так на лавочке сидеть и называл это «рассадником зла». При этом еще один пользователь заявил, что не всем пожилым дамам было интересно подобное времяпрепровождение: «Моя бабуля обычно надевала спортивный костюм и шла в парк».
Ранее россияне вспомнили о телефонных переговорах времен СССР. Несколько человек рассказали, что говорить в таких местах приходилось очень громко, чтобы собеседник услышал.