Москвичи перечислили популярные занятия во дворе в 90-х

«У моего дома на столах, обитых железным листом, мужики вечно в домино играли. Тогда весь двор знал, что "РЫБА", и понимал, кто следующий идет за пивом», «В парке Царицыно на одном месте и в домино, и в шахматы, и в шашки, и в волейбол играли», «У нас в Ростокино тоже во дворе стояли столик для карт и домино, песочницы для малышни, белье на веревках весело. Всегда народу много было», «В наших пятиэтажках в Останкино возле каждого подъезда стояли лавочки. Их всегда занимали бабушки, мамы с детьми и молодежь. Стол для домино находился с торца дома. Дед мой всегда там играл», «Еще часто кто-то читал газету, которая вскоре нередко становилась скатертью», — вспомнили подписчики группы.