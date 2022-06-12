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43 минуты назад

Парковки на всех улицах в Москве становятся бесплатными 12 и 13 июня в честь Дня России

Газета.Ruиещё 2

В честь Дня России 12 и 13 июня парковки на всех улицах в Москве будут бесплатными, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Парковки на всех улицах в Москве становятся бесплатными 12 и 13 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что парковки со шлагбаумом остаются платными все праздничные дни. Оплата в праздничные дни отменяется, потому что обычно по праздникам в городе меньше машин, и на парковках достаточно места, поясняют РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что допуск туристов к Мавзолею Ленина и к некрополю у Кремлевской стены закроют 12 июня из-за концерта. Также 12 июня президент России Владимир Путин вручит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца государственные премии и звезды Героя России.

Новости Москвы,Владимир Путин,
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