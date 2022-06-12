Парковки на всех улицах в Москве становятся бесплатными 12 и 13 июня

В честь Дня России 12 и 13 июня парковки на всех улицах в Москве будут бесплатными, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В ведомстве отметили, что парковки со шлагбаумом остаются платными все праздничные дни. Оплата в праздничные дни отменяется, потому что обычно по праздникам в городе меньше машин, и на парковках достаточно места, поясняют РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что допуск туристов к Мавзолею Ленина и к некрополю у Кремлевской стены закроют 12 июня из-за концерта. Также 12 июня президент России Владимир Путин вручит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца государственные премии и звезды Героя России.