Парковки на всех улицах в Москве становятся бесплатными 12 и 13 июня

В честь Дня России 12 и 13 июня парковки на всех улицах в Москве будут бесплатными, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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В ведомстве отметили, что парковки со шлагбаумом остаются платными все праздничные дни. Оплата в праздничные дни отменяется, потому что обычно по праздникам в городе меньше машин, и на парковках достаточно места, поясняют РИА "Новости".