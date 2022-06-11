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33 минуты назад

Празднование Дня России в Москве завершится салютом на ВДНХ

Вечерняя Москва

Празднование Дня России завершится салютом на ВДНХ, он запланирован на 22:00. Об этом в субботу, 11 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Празднование Дня России в Москве завершится салютом на ВДНХ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В случае осложнения обстановки предусмотрены дополнительные резервы сил и средств. Координировать действия будет оперативный штаб, в состав которого войдут представители всех заинтересованных служб и ведомств, — говорится в сообщении.

Отмечается, что порядок будут обеспечивать 4,4 тысячи сотрудников столичных ведомств. Из них — 2,5 тысячи полицейских, около 900 сотрудников Росгвардии и более тысячи дружинников, передает «Москва 24».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что площадки города подготовили большую программу в честь праздника Дня России. Жители и гости столицы смогут посетить исторический фестиваль, праздничные концерты, мастер-классы, а также показы отечественных кинолент.

Помимо этого, на ВДНХ с 11 по 13 июня состоится первый фестиваль путешествий по России — «Подорожник». Гости познакомятся с известными природными и культурными достопримечательностями регионов России.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ВДНХ,Росгвардия,
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