Moscow Jazz Festival состоится на шести площадках столицы

Moscow Jazz Festival стартует в столице 13 июня. Открытие и закрытие фестиваля пройдут на сцене концертного зала «Зарядье». Об этом в воскресенье, 12 июня. сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы Официальный сайт мэра Москвы

— В этом году мы празднуем 100-летие отечественного джаза и реализуем самый масштабный проект за всю его историю — Moscow Jazz Festival, — рассказал народный артист России Игорь Бутман.

Он добавил, что в рамках фестиваля выступят более 700 артистов. Будет организован приезд 100 лучших молодежных джазовых коллективов — победителей конкурса со всей России.

Джаз-коллективы выступят в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», а также в Новопушкинском сквере, на ВДНХ и Центральном рынке.

Закрытие фестиваля состоится 19 июня гала-концертом в «Зарядье». Перед москвичами выступят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и оперный певец Ильдар Абдразаков, передает официальный сайт мэра Москвы.