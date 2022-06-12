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55 минут назад

Москвичам объяснили происхождение названий улиц города

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Происхождение названий улиц города москвичам объяснил на официальном сайте мэра столицы экскурсовод, москвовед, руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.

Москвичам объяснили происхождение названий улиц города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации портала, не только города, но и леса, горы, реки и моря очень часто ложились в основу названий, особенно в советское время, когда город быстро разрастался и столичным проездам и проспектам требовались наименования.

«Улицы исторического города — это изначально направления дорог к каким-то городам: Тверская, понятное дело, вела к Твери, Варварка — это начало дороги на Владимир и на Рязань и так далее. Эти дороги разбегались в разные стороны от самой первой крепости на Боровицком холме. Вдоль них появлялись жилые дома, мастерские, лавки, и постепенно эти участки дорог становились частью города», — сказал Клюев.

Таким же образом появились, например, Большая и Малая Дмитровка, Калужская, Смоленская и Серпуховская площади, Ленинградский проспект, Можайское шоссе, ведущие к соответствующим городам.

По словам Андрея Клюева, улицы и другие объекты называли и по принципу расположения относительно сторон света. Так, на юге и юго-востоке Москвы можно найти, например, Волгоградский проспект, Воронежскую и Краснодарскую улицы, на севере — Мурманский проезд и Новгородскую улицу. На западе города есть Псковская и Вяземская улицы, а на востоке — Анадырский проезд, Камчатская и Иркутская улицы.

Ранее в Москве обнаружили улицу «Полуправды». Знатоки сообщили, что дом с этим адресом 1929-33 годов постройки находится на севере столицы, недавно в нем провели капитальный ремонт. Здание находится в тупике, который раньше назывался Наркомфиновским.

Новости Москвы,Андрей Клюев,
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