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22 минуты назад

Водитель Toyota задним ходом протаранил самосвал и попал на видео

Александр Кузьмин

Водитель Toyota Corolla въехал задним ходом в самосвал в Москве. Видео инцидента размещено в паблике «Вконтакте» «ЧП ДТП Москва».

Судя по кадрам, между водителями «КамАЗа» и Toyota Corolla произошел конфликт. В ходе словесной перепалки из самосвала вышел мужчина и начал размахивать битой, пинать легковушку и плевать на боковое стекло. В итоге Toyota вырулила перед тяжелой машиной, а затем задним ходом врезалась в нее.

Обошлось без пострадавших. У Toyota Corolla повреждены крышка багажника, задние крылья, бампер. О повреждениях «КамАЗа» ничего неизвестно.

Новости Москвы,Происшествия,Видео,
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