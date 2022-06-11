Водитель Toyota задним ходом протаранил самосвал и попал на видео

Судя по кадрам, между водителями «КамАЗа» и Toyota Corolla произошел конфликт. В ходе словесной перепалки из самосвала вышел мужчина и начал размахивать битой, пинать легковушку и плевать на боковое стекло. В итоге Toyota вырулила перед тяжелой машиной, а затем задним ходом врезалась в нее.