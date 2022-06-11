В парках Москвы начнутся оздоровительно-просветительские прогулки

«Ходьба - один из самых простых и действенных методов профилактики заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых. Как и регулярное прохождение диспансеризации, например в павильонах «Здоровая Москва», это полезная привычка для долгой и активной жизни. Для москвичей, интересующихся медицинскими фактами и мифами, создан проект «Ориентир на здоровье» по аналогии со спортивным ориентированием. Во время прогулки и прохождения заданий участники смогут обсудить с врачом актуальные для себя вопросы укрепления здоровья, узнать правильную технику ходьбы и дыхания, отследить в динамике свои параметры здоровья до и после нагрузки и получить рекомендации», - приводятся в материале слова главного внештатного специалиста по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Зураба Орджоникидзе.