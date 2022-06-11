В парках Москвы начнутся оздоровительно-просветительские прогулки

В девяти столичных парках с 15 июня начнется цикл оздоровительно-просветительских прогулок с московскими врачами «Ориентир на здоровье». Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
«Ходьба - один из самых простых и действенных методов профилактики заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых. Как и регулярное прохождение диспансеризации, например в павильонах «Здоровая Москва», это полезная привычка для долгой и активной жизни. Для москвичей, интересующихся медицинскими фактами и мифами, создан проект «Ориентир на здоровье» по аналогии со спортивным ориентированием. Во время прогулки и прохождения заданий участники смогут обсудить с врачом актуальные для себя вопросы укрепления здоровья, узнать правильную технику ходьбы и дыхания, отследить в динамике свои параметры здоровья до и после нагрузки и получить рекомендации», - приводятся в материале слова главного внештатного специалиста по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Зураба Орджоникидзе.
Отмечается, что первый квест в рамках оздоровительно-просветительского проекта начнется на ВДНХ 15 июня в 17:00. До и после нагрузки каждому участнику измерят артериальное давление, пульс, количество кислорода в крови, чтобы отследить динамику показателей.
Как уточняется в материале, маршруты начинаются возле павильона «Здоровая Москва» и заканчиваются там же. Группы до 15 человек будут проходить квест под руководством врача, все участники прогулки смогут задать ему вопросы по его специализации. Для разных групп подбираются маршруты разной продолжительности и интенсивности. На каждом из них есть пять контрольных точек, которые участники должны найти с помощью карты. Контрольные точки посвящены различным медицинским темам. Участие в мероприятиях бесплатное для всех желающих, предварительная регистрация не требуется.
Поясняется, что в ближайшие недели прогулки пройдут в девяти парках и скверах, где расположены павильоны «Здоровая Москвы». Среди них парк «Ходынское Поле», сквер по Олонецкому проезду, ВДНХ, парк «Сокольники», Измайловский парк, музей-заповедник «Царицыно», ландшафтный парк «Южное Бутово», зона отдыха «Мещерское», ландшафтный парк «Митино». С подробной информацией о проекте «Ориентир на здоровье» можно ознакомиться на сайте.