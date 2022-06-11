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20 минут назад

На Красной площади 12 июня пройдет праздничный концерт

ТАССиещё 3

Большой праздничный концерт с участием российских исполнителей состоится на Красной площади в День России. Об этом сообщил в субботу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

На Красной площади в День России пройдет праздничный концерт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По традиции наш город встречает День России множеством официальных и неформальных мероприятий. Все они проникнуты чувствами единства и гордости за Отчизну. На Красной площади пройдет большой праздничный концерт с участием лучших российских исполнителей", - написал мэр.

Он добавил, что на бульварах и в парках москвичей и гостей столицы ждут участники исторического фестиваля "Времена и эпохи", в этом году он посвящен величайшим победам России. Кроме того, развлекательные и образовательные программы приготовили парки культуры и отдыха - "Царицыно", "Сокольники", "Митино", "Кузьминки", усадьба им. Воронцова и сад им. Баумана и другие.

"На ВДНХ проходит фестиваль путешествий по России "Подорожник" - увлекательный гид по нашей необъятной Родине с ее уникальными природными и культурными достопримечательностями. <…> Городские музеи, культурные центры, библиотеки организовали концерты, экскурсии, лекции, мастер-классы, которые притягивают москвичей от мала до велика", - отметил мэр.

Собянин также сообщил, что в кинотеатрах "Москино" состоятся показы киноленты Э. Рязанова "Гусарская баллада" и фильмов Э. Кеосаяна "Неуловимые мстители" и "Новые приключения неуловимых". Вход свободный по предварительной регистрации на сайте mos-kino.ru.

"День России - праздник многовековой российской государственности, обращенный в будущее. Приходите, друзья, на площади и бульвары, в парки и музеи Москвы, чтобы почувствовать его удивительную атмосферу и мощную энергетику", - заключил мэр.

Новости Москвы,Общество,Эльдар Рязанов,Сергей Собянин,ВДНХ,
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