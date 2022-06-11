В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
42 минуты назад

Москвичи предложили превратить Останкинскую телебашню в музей

Мослента

Запечатлевшее строительство Останкинской телебашни в 1960-х годах фото натолкнуло пользователей сети на обсуждение. Снимок выложили в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте».

Москвичи предложили превратить Останкинскую телебашню в музей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из комментаторов предложил сделать из Останкинской башни музей. Кто-то поддержал эту идею, а кто-то отметил, что в телецентр и так водят экскурсии и в Останкино даже есть свой ресторан.

«Зачем действующий объект превращать в музей?» — поинтересовался один из юзеров.

Автор предложения ответил, что считает свою идею удачной.

Других участников сообщества при взгляде на фото удивили размеры столицы 1960-х годов.

«Какая же Москва была маленькой деревней! Еще ни улицы Королева, ни пруда», — отметил пользователь. «Я даже и не догадывался, что пруд потом выкопали», — добавил другой фолловер.

Ранее россияне вспомнили, как строилась Останкинская телебашня.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители