Москвичи предложили превратить Останкинскую телебашню в музей

Запечатлевшее строительство Останкинской телебашни в 1960-х годах фото натолкнуло пользователей сети на обсуждение. Снимок выложили в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте».

Один из комментаторов предложил сделать из Останкинской башни музей. Кто-то поддержал эту идею, а кто-то отметил, что в телецентр и так водят экскурсии и в Останкино даже есть свой ресторан.