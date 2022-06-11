Москвичи предложили превратить Останкинскую телебашню в музей

Запечатлевшее строительство Останкинской телебашни в 1960-х годах фото натолкнуло пользователей сети на обсуждение. Снимок выложили в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте».
Один из комментаторов предложил сделать из Останкинской башни музей. Кто-то поддержал эту идею, а кто-то отметил, что в телецентр и так водят экскурсии и в Останкино даже есть свой ресторан.
«Зачем действующий объект превращать в музей?» — поинтересовался один из юзеров.
Автор предложения ответил, что считает свою идею удачной.
Других участников сообщества при взгляде на фото удивили размеры столицы 1960-х годов.
«Какая же Москва была маленькой деревней! Еще ни улицы Королева, ни пруда», — отметил пользователь. «Я даже и не догадывался, что пруд потом выкопали», — добавил другой фолловер.
Ранее россияне вспомнили, как строилась Останкинская телебашня.