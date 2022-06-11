Большинство москвичей оказались довольны жизнью в городе

Большинство опрошенных москвичей оказались довольны положением дел в городе. Это следует из результата опроса портала RussianField.

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

78 процентов респондентов заявили, что им нравится жить в Москве. Недовольство выразило лишь 15 процентов. Доля довольных опрошенных оказалась ниже среди людей с доходом ниже среднего и старшего поколения.

59 процентов респондентов считают, что ситуация в городе стала лучше за последние два года. 22 процента полагают, что никаких изменений не произошло. И только 15 процентов сказали, что ситуация в Москве ухудшилась. Чем ниже у опрошенного доход, тем он более негативно настроен, отметили аналитики.

Среди недостатков города москвичи отметили проблемы и тарифы ЖКХ, нехватку парковок, здравоохранение и мигрантов. При этом люди младше 45 лет чаще недовольны парковками и состоянием дорог, а горожане среднего и низкого достатка — стоимостью и проблемами ЖКХ.