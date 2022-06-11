Исследователь перечислил уничтоженные московские кладбища

Уничтоженные столичные кладбища в беседе с «Мослентой» перечислил исследователь, создатель проекта «Забвение» Михаил Петров.
«Советский период истории ознаменовался стремительной урбанизацией Москвы. Именно она, вкупе с проводимой властями антирелигиозной политикой, смела целые пласты истории мегаполиса. Общеизвестными являются факты ликвидации храмов и деревень, однако немногие знают, что к уничтожению было приговорено также множество кладбищ», — напомнил Петров.
Согласно многочисленным источникам, перезахоронения практически не проводились, а демонтаж ограничивался сносом надгробных плит, сказал исследователь.
«Кости же погребенных, за исключением тех, что попадали в случайный ковш экскаватора, в большинстве случаев находятся на своих местах и поныне», — рассказал он.
С помощью сверки и наложения довоенных, а в ряде случаев и дореволюционных, карт на современные Петрову удалось максимально точно определить территории ряда бывших некрополей. Среди них: Дорогомиловское, Семеновское, Лазаревское, Братское, Филевское, Арбатецкое, Крылатское, Дегунинское, Бирюлевское, Кожуховское, Скорбященское, Холерное, Мазиловское, Всехсвятское, Симоновское, Покровское, Шипиловское, Нагатинское, Хорошевское, Дьяковское и Старое Кузьминское кладбища.
Ранее сообщалось, что на Ваганьковском кладбище в Москве установили первый в мире напечатанный на 3D-принтере памятник.