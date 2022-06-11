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1 час назад

Исследователь перечислил уничтоженные московские кладбища

Мослента

Уничтоженные столичные кладбища в беседе с «Мослентой» перечислил исследователь, создатель проекта «Забвение» Михаил Петров.

Исследователь перечислил уничтоженные московские кладбища
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Советский период истории ознаменовался стремительной урбанизацией Москвы. Именно она, вкупе с проводимой властями антирелигиозной политикой, смела целые пласты истории мегаполиса. Общеизвестными являются факты ликвидации храмов и деревень, однако немногие знают, что к уничтожению было приговорено также множество кладбищ», — напомнил Петров.

Согласно многочисленным источникам, перезахоронения практически не проводились, а демонтаж ограничивался сносом надгробных плит, сказал исследователь.

«Кости же погребенных, за исключением тех, что попадали в случайный ковш экскаватора, в большинстве случаев находятся на своих местах и поныне», — рассказал он.

С помощью сверки и наложения довоенных, а в ряде случаев и дореволюционных, карт на современные Петрову удалось максимально точно определить территории ряда бывших некрополей. Среди них: Дорогомиловское, Семеновское, Лазаревское, Братское, Филевское, Арбатецкое, Крылатское, Дегунинское, Бирюлевское, Кожуховское, Скорбященское, Холерное, Мазиловское, Всехсвятское, Симоновское, Покровское, Шипиловское, Нагатинское, Хорошевское, Дьяковское и Старое Кузьминское кладбища.

Ранее сообщалось, что на Ваганьковском кладбище в Москве установили первый в мире напечатанный на 3D-принтере памятник.

Новости Москвы,Михаил Петров,
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