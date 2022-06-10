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1 час назад

Трамваи между "Войковской" и Михалковской улицей с 11 июня начнут ходить по выходным

Москва24

Трамваи по-прежнему начнут ходить в субботу и в воскресенье между станцией столичного метро "Войковская" и Михалковской улицей с 11 июня, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Трамваи между "Войковской" и Михалковской улицей начнут ходить по выходным
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"С 11 июня после завершения ремонтных работ на ул. Зои и Александра Космодемьянских трамваи снова будут ходить по выходным дням между станцией метро "Войковская" и Михалковской улицей", – отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что маршруты №23 и 27 останутся прежними. Однако маршрут трамвая №30 в субботу и в воскресенье будет другим. Временный автобус №023, который запускали на время ремонтных работ, ходить больше не будет.

Ранее сообщалось, что маршруты автобусов и электробусов в центре Москвы изменятся из-за празднования Дня России. Изменения начнут действовать в 23:30 11 июня и сохранятся до окончания мероприятия 12 июня. Так, маршрут м90 будет укорочен: он пройдет от метро "Беляево" до улицы Балчуг. Также маршрут с755 будет работать с увеличенными интервалами.

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