Трамваи между "Войковской" и Михалковской улицей начнут ходить по выходным

Трамваи по-прежнему начнут ходить в субботу и в воскресенье между станцией столичного метро "Войковская" и Михалковской улицей с 11 июня, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"С 11 июня после завершения ремонтных работ на ул. Зои и Александра Космодемьянских трамваи снова будут ходить по выходным дням между станцией метро "Войковская" и Михалковской улицей", – отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что маршруты №23 и 27 останутся прежними. Однако маршрут трамвая №30 в субботу и в воскресенье будет другим. Временный автобус №023, который запускали на время ремонтных работ, ходить больше не будет.