В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали в воскресенье до 25 градусов тепла

Москва24иещё 6

В воскресенье, 12 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Температура воздуха в Москве составит +23...+25 градусов, в Подмосковье – +22...+27 градусов. Ветер будет северо-восточного направления с порывами до 7 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.

До середины следующей недели температура воздуха в столице опустится на 2 градуса, но в целом будет выше нормы на 1–1,5 градуса, рассказал ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Он добавил, что в столичном регионе сохранится повышенное атмосферное давление. Также возможны кратковременные дожди и переменная облачность.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что температурные показатели выше определенных значений могут вызывать климатический стресс и негативно сказываться на состоянии здоровья. Он уточнил, что речь идет о температуре выше 27 градусов. При этом, указал синоптик, данное значение может варьироваться с учетом физиологических особенностей каждого человека.

Новости Москвы,Погода,Прогноз погоды,Азовское море,Радио,Лесные пожары в Коми,Пожар в Хабаровске,Пожар в Сочи,Пожар в Новороссийске,Аномальный холод,Крым наш,Космодром "Восточный",Анатолий Цыганков,Евгений Тишковец,Росгидромет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители