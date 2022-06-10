Исторический музей на Красной площади открывает парадный вход

В среду, 15 июня, Государственный исторический музей (ГИМ) откроет для посетителей парадный вход, расположенный со стороны Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба музея.
«15 июня в 12:00 в ГИМ состоится открытие парадного входа, расположенного со стороны Красной площади. На торжественном открытии планируется выступление участниц ансамбля барабанщиц Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц министерства обороны РФ», - говорится в сообщении.
Отмечается, что парадный вход является важной частью архитектуры музея.
«Через парадный вход заходили первые посетители музея - Александр III и его супруга Мария Александровна, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, его супруга княгиня Елизавета и другие почетные гости. В год 150-летия музея мы считаем важным, чтобы любой желающий мог попасть в здание через парадный вход, как это и было задумано основателями музея», - приводит пресс-служба слова директора музея Алексея Левыкина.
Там добавили, что в течение дня посетителей ждут мероприятия в рамках юбилейной акции «ГИМ PRO.Творчество».
«Специально для художников Исторический музей проводит творческий конкурс «Встреча с музеем», в рамках которого каждый участник сможет выбрать экспонат или элемент интерьера, который наиболее полно отражает тот или иной период из истории России. Также посетителей ждет насыщенная программа «Лето в музее»: каждый час проходят программы с мастер-классом и музейные занятия, регулярные сеансы интерактивных и обзорных экскурсий по основной экспозиции, а также по выставке «Драгоценные ордена и награды», - подчеркнули в пресс-службе.
Уточняется, что при надлежащих погодных условиях парадный вход будет открыт до 31 августа.