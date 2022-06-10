Исторический музей на Красной площади открывает парадный вход

«Специально для художников Исторический музей проводит творческий конкурс «Встреча с музеем», в рамках которого каждый участник сможет выбрать экспонат или элемент интерьера, который наиболее полно отражает тот или иной период из истории России. Также посетителей ждет насыщенная программа «Лето в музее»: каждый час проходят программы с мастер-классом и музейные занятия, регулярные сеансы интерактивных и обзорных экскурсий по основной экспозиции, а также по выставке «Драгоценные ордена и награды», - подчеркнули в пресс-службе.