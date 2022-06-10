Москвичам напомнили о бесплатных парковках в День России

Парковка автомобилей на всех столичных улицах 12 и 13 июня будет бесплатной. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Денис Воронин / АГН Москва Денис Воронин / АГН Москва

Кроме того 11 июня парковки будут работать в обычном платном режиме, а парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.

— Соблюдайте правила дорожного движения и паркуйтесь только в разрешенных местах, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на северо-западе Москвы на торги выставили около 350 машино-мест. Так, большинство лотов располагается в Строгине. Здесь предлагают 130 машино-мест, в Куркине — 91, в Митине — 85, Хорошево-Мневниках — 28 и еще 15 мест расположены в Щукине.