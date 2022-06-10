«Как оказалось, целое семейство красавцев живет в обычном московском дворе. Их содержат жители дома. Самое любимое место для прогулки птиц — детская площадка. Местные рассказывают, что павлины очень дружелюбны, спокойно подходят к людям и не боятся шумной ребятни», – отмечается в сообщении к публикации.