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1 час назад

Гуляющего на детской площадке в Москве павлина сняли на видео

Александр Кузьмин

В Москве на детской площадке заметили павлина. Кадры с домашней яркой птицей опубликованы в Telegram-канале «Москва 24». На записи видно, как самец павлина размеренно прогуливается у качелей.

«Как оказалось, целое семейство красавцев живет в обычном московском дворе. Их содержат жители дома. Самое любимое место для прогулки птиц — детская площадка. Местные рассказывают, что павлины очень дружелюбны, спокойно подходят к людям и не боятся шумной ребятни», – отмечается в сообщении к публикации.

Ранее сообщалось, что жители столицы покормили дикого лисенка мясом в одном из московских парков.

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