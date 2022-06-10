В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

В Москве открылась новая станция Печатники МЦД-2

РЖД-Партнер

Станцию «Печатники» строили фактически с нуля — на старой железнодорожной ветке, которую задействовали для запуска МЦД в 2019 году, такого остановочного пункта не было. Но рядом одноименная станция метро Люблинско-Дмитровской линии, поэтому логично, что платформы МЦД здесь в итоге появились. А скоро «Печатники» превратятся в крупный транспортно-пересадочный узел — здесь откроют также станцию БКЛ.

В Москве открылась новая станция Печатники МЦД-2
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

Сама ж/д станция представляет собой стеклянный конкорс с надземным пешеходным переходом через экс-хорду, будущий Московский скоростной диаметр (да, его здесь тоже строят, и стройплощадка мешает проходу к метро). Стекляшка выглядит так же, как все другие станции МЦД, построенные по новым стандартам, хотя заммэра Бочкарев уверяет, что у этого моста есть изюминка — он в форме буквы П (П for Печатники).

На втором диаметре в текущей конфигурации осталось открыть еще две станции — «Марьину Рощу» и «Котляково» (между остановочными пунктами «Покровское» и «Царицыно»).

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители