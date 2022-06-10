В Москве открылась новая станция Печатники МЦД-2

Станцию «Печатники» строили фактически с нуля — на старой железнодорожной ветке, которую задействовали для запуска МЦД в 2019 году, такого остановочного пункта не было. Но рядом одноименная станция метро Люблинско-Дмитровской линии, поэтому логично, что платформы МЦД здесь в итоге появились. А скоро «Печатники» превратятся в крупный транспортно-пересадочный узел — здесь откроют также станцию БКЛ.

Фото: РЖД-Партнер РЖД-Партнер

Сама ж/д станция представляет собой стеклянный конкорс с надземным пешеходным переходом через экс-хорду, будущий Московский скоростной диаметр (да, его здесь тоже строят, и стройплощадка мешает проходу к метро). Стекляшка выглядит так же, как все другие станции МЦД, построенные по новым стандартам, хотя заммэра Бочкарев уверяет, что у этого моста есть изюминка — он в форме буквы П (П for Печатники).