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58 минут назад

Лисенка в Кузьминках сняли на видео

Александр Кузьмин

Москвичи заметили лисенка в Кузьминках и угостили мясом. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в распоряжении которого оказались кадры с животным.

«Лисеныш в Кузьминках очень осторожно принимает еду от людей, но мясо ест с удовольствием», – говорится в публикации к видео.

О пополнении в лисьем семействе, обитающем в столичном парке «Кузьминки-Люблино», стало известно этой весной. На свет появились шесть лисят. Гуляющим в парке местным жителям советуют не подкармливать диких зверей, поскольку они могут отвыкнуть самостоятельно добывать себе пищу.

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