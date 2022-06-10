Москвичи заметили лисенка в Кузьминках и угостили мясом. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в распоряжении которого оказались кадры с животным.

«Лисеныш в Кузьминках очень осторожно принимает еду от людей, но мясо ест с удовольствием», – говорится в публикации к видео.

О пополнении в лисьем семействе, обитающем в столичном парке «Кузьминки-Люблино», стало известно этой весной. На свет появились шесть лисят. Гуляющим в парке местным жителям советуют не подкармливать диких зверей, поскольку они могут отвыкнуть самостоятельно добывать себе пищу.