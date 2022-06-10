В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

Москвичей предупредили о предпраздничных заторах

Москва24

На дорогах в сторону области ожидаются заторы вечером в пятницу, 10 июня, в связи с длинными выходными, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Москвичей предупредили о предпраздничных заторах
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Кариповапортал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

"В пятницу, по данным ЦОДД, ожидаем максимальные 8–9 баллов. Если получится выехать до 15:00, успеете "проскочить", – говорится в сообщении.

Самыми загруженными магистралями станут Можайское шоссе, Ленинский и Волгоградский проспекты, а также Варшавское и Каширское шоссе. Ожидается, что загруженность дорог снизится в субботу, 11 июня, до 4 баллов, а в воскресенье, 12 июня, – до 2–3 баллов.

Ранее в Роструде напомнили, что короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают граждан из-за празднования Дня России 12 июня. Выходные начнутся в субботу, 11 июня, и продлятся до понедельника, 13 июня, включительно.

В этот период летняя погода в Москве устойчиво сохранит свои позиции. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в ночные часы температура не опустится ниже 12–17 градусов, а днем воздух может прогреваться до 29 градусов.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роструд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители