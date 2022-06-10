Москвичей предупредили о предпраздничных заторах

На дорогах в сторону области ожидаются заторы вечером в пятницу, 10 июня, в связи с длинными выходными, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

"В пятницу, по данным ЦОДД, ожидаем максимальные 8–9 баллов. Если получится выехать до 15:00, успеете "проскочить", – говорится в сообщении.

Самыми загруженными магистралями станут Можайское шоссе, Ленинский и Волгоградский проспекты, а также Варшавское и Каширское шоссе. Ожидается, что загруженность дорог снизится в субботу, 11 июня, до 4 баллов, а в воскресенье, 12 июня, – до 2–3 баллов.

Ранее в Роструде напомнили, что короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают граждан из-за празднования Дня России 12 июня. Выходные начнутся в субботу, 11 июня, и продлятся до понедельника, 13 июня, включительно.