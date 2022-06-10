Гуляющего жирафа Липу в Московском зоопарке показали на видео

«В жирафе сказочно и удивительно все. Его огромный размер. Только вдумайтесь, большинство животных сопоставимо с человеком. Мы можем посмотреть в глаза даже медведю. Хотя, конечно, делать это мы не рекомендуем… Жирафу можно посмотреть только в грудь», – говорится в публикации.