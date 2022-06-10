Гуляющего жирафа Липу в Московском зоопарке показали на видео

Жираф Липа в Московском зоопарке вышел на прогулку в уличный вольер. Об этом сообщается на официальной странице зоосада во «ВКонтакте», где размещено видео с животным. Уточняется, что Липа наслаждается солнечной погодой в компании зебр Дэборы, Лейлы и Мии.
«В жирафе сказочно и удивительно все. Его огромный размер. Только вдумайтесь, большинство животных сопоставимо с человеком. Мы можем посмотреть в глаза даже медведю. Хотя, конечно, делать это мы не рекомендуем… Жирафу можно посмотреть только в грудь», – говорится в публикации.