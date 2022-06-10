Жители Москвы перечислили самые актуальные проблемы в городе

Проблемы с ЖКХ и тарифами (33%), нехватка парковок (27%), а также вопросы здравоохранения (24%) больше всего волнуют москвичей, сообщает издание РБК.

Фото: Москва 24/Никита Симонов Москва 24/Никита Симонов

Кроме того, 23% респондентов отметили проблему мигрантов, 19% – дорог, 18% – качества жизни, 16% – благоустройства территорий. Проблемы образования и экологии назвали по 10% москвичей соответственно.

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По данным опроса компании Russian Field, для категории респондентов младше 45 лет острее всего стоит вопрос дефицита парковок. После 45 лет людей чаще волнуют проблемы ЖКХ, а после 60 лет – проблемы здравоохранения.

Кроме того, о нехватке парковок чаще говорили более обеспеченные москвичи, о ЖКХ – опрошенные со средним и низким достатком, о качестве жизни – люди с доходом ниже среднего.

По мнению 59% москвичей, ситуация в городе стала лучше за последние два года. 22% сообщили об отсутствии изменений, а 15% опрошенных заявили об ухудшении ситуации в столице.

Треть участников опроса (33%) обвиняют в городских проблемах власти Москвы, 22% – главу муниципального района, 20% – федеральную власть, 10% – муниципальных депутатов, еще 4% – самих горожан.

Согласно результатам исследования, 78% жителей Москвы положительно оценивают ситуацию в стране, в то время как 19% недовольны ей.

Опрос также показал, что 84% жителей Москвы не знают о предстоящих муниципальных выборах 11 сентября. Однако 60% респондентов сообщили о намерении принять участие в выборах. При этом доля тех, кто планирует проголосовать, увеличивается с возрастом, – больше всего их в возрастной группе от 60 лет. Уточняется, что 59% респондентов планируют участвовать в голосовании очно.

Исследование проводилось с 4 по 6 июня среди 2 тысяч москвичей из всех округов города методом уличного опроса. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,19%.