В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
45 минут назад

Собянин сообщил о расширении сети постаматов в Москве

Мослентаиещё 6

О расширении сети постаматов сообщает официальный сайте мэра Москвы. Сергей Собянин подписал постановление о реализации проекта «Московский постамат».

Собянин сообщил о расширении сети постаматов в Москве
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыПресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Планируется реализовать возможность недискриминационной установки устройств разных операторов во дворах и на других общедоступных городских территориях; в культурно-досуговых и социальных учреждениях — библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках; на транспортных объектах — в вестибюлях станций метро, МЦК, МЦД, на парковках, транспортно-пересадочных узлах. Установить постамат можно будет и в подъездах жилых домов», — говорится в сообщении.

Теперь у москвичей появится дополнительная возможность получать заказы из интернет-магазинов и осуществлять возврат товаров, отправлять технику в сервисные центры на гарантийное и постгарантийное обслуживание, одежду и обувь в ремонт или химчистку и получать их обратно, отправлять и получать документы и посылки, оставлять вещи на хранение.

Ранее стало известно о снижении интереса россиян к доставке готовой еды. Речь идет о доставке рационов: компании предлагают своим клиентам питание «под ключ» на определенный период времени — на день, на неделю или на месяц, в зависимости от тарифа.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители