Собянин сообщил о расширении сети постаматов в Москве

«Планируется реализовать возможность недискриминационной установки устройств разных операторов во дворах и на других общедоступных городских территориях; в культурно-досуговых и социальных учреждениях — библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках; на транспортных объектах — в вестибюлях станций метро, МЦК, МЦД, на парковках, транспортно-пересадочных узлах. Установить постамат можно будет и в подъездах жилых домов», — говорится в сообщении.

Теперь у москвичей появится дополнительная возможность получать заказы из интернет-магазинов и осуществлять возврат товаров, отправлять технику в сервисные центры на гарантийное и постгарантийное обслуживание, одежду и обувь в ремонт или химчистку и получать их обратно, отправлять и получать документы и посылки, оставлять вещи на хранение.