Собянин принял решение о реализации проекта «Московский постамат»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации проекта городской сети автоматизированных устройств доставки и выдачи отправлений «Московский постамат». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

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«Правительство Москвы приняло решение о реализации проекта «Московский постамат» - упорядочения и развития городской сети автоматизированных устройств доставки и выдачи отправлений. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении.

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Как отмечается в тексте, за последние годы в Москве была сформирована широкая сеть постаматов, пользователями которой являются миллионы жителей и гостей города.

«Вместе с тем, в настоящее время отсутствует единый порядок размещения постаматов на объектах городской собственности и общедоступных территориях, что объективно сдерживает дальнейшее развитие услуг автоматизированной доставки», - подчеркнули в пресс-службе.

Предполагается, что в рамках проекта «Московский постамат» будет реализована возможность недискриминационной установки постаматов различных операторов: во дворах и на других общедоступных городских территориях; в культурно-досуговых и социальных учреждениях - библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках и других; на транспортных объектах - в вестибюлях станций метро, МЦК, МЦД, на парковках, транспортно-пересадочных узлах и других.

«Что касается установки постаматов в подъездах жилых домов, то решения по данному вопросу могут быть приняты исключительно на общем собрании собственников помещений в соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ», - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в постаматах, установленных в рамках проекта, будут действовать единые требования к качеству обслуживания клиентов. В перспективе городскую сеть постаматов интегрируют с официальным порталом мэра Москвы. С помощью постаматов городской сети горожане смогут получать заказы из интернет-магазинов, а также осуществлять возврат товаров; отправлять технику в сервисные центры на гарантийное и послегарантийное обслуживание, одежду и обувь в ремонт или химчистку и получать их обратно; отправлять и получать документы и посылки; оставлять вещи на хранение.

«Реализация проекта «Московский постамат» позволит существенно повысить качество и доступность услуг по доставке, хранению и выдаче отправлений», - дополнили в пресс-службе.