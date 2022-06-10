Дептранс анонсировал ночной велофестиваль в Москве

«По поручению мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем привлекать москвичей к здоровому образу жизни. 9 июля проведем Ночной велофестиваль. Он приурочен к Дню московского транспорта, так как в Москве на велосипеде все чаще ездят по делам, а не для прогулок. Приглашаем всех участвовать, проехать по вечерней Москве на велосипеде в компании единомышленников — особенно приятно», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.