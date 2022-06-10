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35 минут назад

Дептранс анонсировал ночной велофестиваль в Москве

Мослентаиещё 6

Столичный Дептранс анонсировал в Telegram-канале открытие регистрации на ночной велофестиваль в Москве. Мероприятие состоится 9 июля. Сбор участников пройдет на Суворовской площади в 18:30, а колонна стартует в 20:00.

Дептранс анонсировал ночной велофестиваль в Москве
Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»Киселев Сергей / АГН «Москва»

«По поручению мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем привлекать москвичей к здоровому образу жизни. 9 июля проведем Ночной велофестиваль. Он приурочен к Дню московского транспорта, так как в Москве на велосипеде все чаще ездят по делам, а не для прогулок. Приглашаем всех участвовать, проехать по вечерней Москве на велосипеде в компании единомышленников — особенно приятно», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как говорится в сообщении, дресс-код этого года — «неоновая вечеринка». Участникам велофестиваля следует подготовить светоотражатели, флуоресцентную одежду и светящиеся украшения. Регистрация возможна на портале транспорта Москвы.

Ранее стали известны даты проведения велофестивалей в Москве. Второй в текущем году заезд начнется 9 июля от Суворовской площади, пройдет через район Хамовники и финиширует на Болотной улице.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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