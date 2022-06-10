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1 час назад

Москву украсили ко Дню России

Москва24иещё 5

Более 2,7 тысячи флагов и флаговых конструкций в цветах триколора установили в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Москву украсили ко Дню России
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Флагами оформлены семь мостов – Крымский, Большой Краснохолмский, Большой Москворецкий, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, мост Победы. Декоративные конструкции с флагами появились в пешеходных зонах в центральной части города, на окружных площадках и в городских парках", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Также флагштоки и панно разместили у зданий Совфеда и Госдумы. Более 600 тематических плакатов закрепили на афишных стендах и билбордах. На Новом Арбате с 10 по 13 июня можно будет увидеть цифровые открытки, а на зданиях правительства и Большого театра – 3D-проекции флага.

"Архитектурно-художественная подсветка зданий в центре столицы в День России будет работать в праздничном режиме", – добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что участки улиц Ильинки, Варварки, Москворецкой, площади Васильевский Спуск и Большого Москворецкого моста перекроют из-за проведения концерта ко Дню России. Ограничения начнут действовать 12 июня в 00:01 и сохранятся до 23:59.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Совет Федерации,Госдума,Правительство Москвы,
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