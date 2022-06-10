Москву украсили ко Дню России

Более 2,7 тысячи флагов и флаговых конструкций в цветах триколора установили в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы .

"Флагами оформлены семь мостов – Крымский, Большой Краснохолмский, Большой Москворецкий, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, мост Победы. Декоративные конструкции с флагами появились в пешеходных зонах в центральной части города, на окружных площадках и в городских парках", – рассказал заммэра Петр Бирюков .

Также флагштоки и панно разместили у зданий Совфеда и Госдумы. Более 600 тематических плакатов закрепили на афишных стендах и билбордах. На Новом Арбате с 10 по 13 июня можно будет увидеть цифровые открытки, а на зданиях правительства и Большого театра – 3D-проекции флага.