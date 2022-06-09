В метро начали рассказывать пассажирам, как справиться с жарой

Объявления с советами пить больше воды и носить светлую одежду запустили в столичном метро на фоне жары. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Москве температура воздуха прогревается до +28 градусов, поэтому в метро решили запустить новые звуковые объявления. В них пассажирам дают короткие советы, как комфортно пережить жаркие дни. Советы обычные, среди них, например, отдавать предпочтение светлой одежде, пить больше жидкости, избегать прямых солнечных лучей.