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1 час назад

В метро начали рассказывать пассажирам, как справиться с жарой

Российская Газета

Объявления с советами пить больше воды и носить светлую одежду запустили в столичном метро на фоне жары. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В метро начали рассказывать пассажирам, как справиться с жарой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Москве температура воздуха прогревается до +28 градусов, поэтому в метро решили запустить новые звуковые объявления. В них пассажирам дают короткие советы, как комфортно пережить жаркие дни. Советы обычные, среди них, например, отдавать предпочтение светлой одежде, пить больше жидкости, избегать прямых солнечных лучей.

Если же кому-то станет плохо, вызвать скорую помощь можно через колонну экстренного вызова.

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