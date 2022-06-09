Станция московского метро «Парк Победы» заработала в штатном режиме

Станция метро «Парк Победы» в Москве заработала в штатном режиме после сообщений об обнаружении взрывного устройства. Об этом сообщает агенство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

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Отмечается, что станция «Парк Победы» работает штатно как на Арбатско-Покровской, так и на Солнцевской линии московского метрополитена.

«Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает», — говорится в сообщении пресс-службы.