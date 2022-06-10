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29 минут назад

Светлана Дружинина назвала отличительные качества москвичей

Вечерняя Москваиещё 2

Актриса, режиссер Светлана Дружинина, которая сняла популярный сериал «Гардемарины, вперед!», назвала жителей Москвы самыми большими оптимистами. Свое мнение она высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Светлана Дружинина назвала отличительные качества москвичей
Фото: «Вечерняя Москва»«Вечерняя Москва»

Кроме оптимизма среди отличительных качеств москвичей знаменитость также выделила целенаправленность. Она отметила, что родилась в Москве и ей легко находить общий язык с ее жителями.

— Может быть, потому что мы в одном месте родились. Очень быстро говорим, быстро действуем, быстро принимаем решения. Центральные города живут более интенсивно, чем окраины, поэтому здесь нужно уметь выживать, — отметила Дружинина.

Среди преимуществ Москвы перед другими мировыми столицами режиссер назвала просторные улицы и чистоту. Также артистка добавила, что всегда хотела вернуться в столицу и не смогла бы жить в другом месте.

Вера Алентова объяснила, почему не любят москвичей. Актриса считает, что жители мегаполиса не нравятся из-за того, что невозможно ухватиться за их конкретный признак: здесь москвич один, а тут — совершенно другой.

Новости Москвы,Вера Алентова,Светлана Дружинина,
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