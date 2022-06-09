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47 минут назад

Мавзолей Ленина закроют для посетителей в День России

ТАССиещё 1

Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила, что Мавзолей Ленина будет закрыт в День России в воскресенье, 12 июня.

Мавзолей Ленина закроют для посетителей в День России
Фото: depositphotos/ActiActidepositphotos/ActiActi

"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади праздничного концерта, посвященного Дню России, 12 июня 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина <...> осуществляться не будет", – заявили в ведомстве.

По информации отдела по связям с общественностью ФСО, аналогичное ограничение распространяется на некрополь у Кремлевской стены.

В департаменте транспорта Москвы ранее сообщили, что в связи с проведением концерта ко Дню России 12 июня с 00:01 и до 23:59 в столице перекроют участки улиц Ильинка, Варварки, Москворецкой, площади Васильевский Спуск и Большого Москворецкого моста.

Новости Москвы,ФСО России,
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