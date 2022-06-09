Центр Москвы перекроют из-за концерта ко Дню России

Участки улиц Ильинки, Варварки, Москворецкой, площади Васильевский Спуск и Большого Москворецкого моста перекроют из-за проведения концерта ко Дню России.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Как уточняется в телеграм-канале департамента транспорта Москвы, ограничения начнут действовать 12 июня в 00:01 и сохранятся до 23:59 для шести участков: улица Ильинка от Красной площади до Новой площади; улица Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста; проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади; площадь Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста; улица Москворецкая от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста; Большой Москворецкий мост.

Также в указанное время не получится припарковать автомобиль на участке улицы Ильинки от Красной площади до Новой площади и на участке улицы Варварки от Старой площади до Большого Москворецкого моста.