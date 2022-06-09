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36 минут назад

Собянин поручил организовать 50 детских образовательных программ по проекту "ТехноЛето"

ТАССиещё 1

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать 50 детских образовательных программ по проекту "ТехноЛето"; школьники смогут пройти обучение базовым навыкам в инженерно-технической сфере и в области высоких технологий.

Собянин поручил организовать детские программы по проекту "ТехноЛето"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы приняли решение, что городские [детские] технопарки работают все лето. В июле-августе будет "ТехноЛето", когда можно прийти, позаниматься и отдохнуть", - сказал Собянин журналистам в четверг.

В этот период детские технопарки и их партнеры реализуют 50 образовательных программ "ТехноЛето", в рамках которых школьники смогут пройти обучение базовым навыкам в инженерно-технической сфере и в области высоких технологий.

В четверг мэр осмотрел детский технопарк Московского государственного университета пищевых производств.

"В Москве открыто больше 20 технопарков. Сегодня открываем самый вкусный, самый интересный технопарк пищевых производств вместе с университетом, который готовит специалистов в области пищевых производств самых различных и самых востребованных, наверное, в Москве. Начиная от сити-фермы, когда можно выращивать продукты прямо в городских условиях, до шоколадных фабрик, до рестораторов и так далее. Я уверен, что ребятам будет здесь интересно заниматься", - сказал Собянин в ходе посещения детского технопарка.

Первый детский технопарк в Москве был открыт в 2016 году в технопарке "Мосгормаш". В настоящее время сеть детских технопарков в столице насчитывает 21 площадку, они созданы на базе ведущих московских университетов и научных центров. Обучение в технопарках ведется по более чем 400 программам в рамках 47 направлений, среди которых робототехника, VR/AR, космонавтика, IT, нанотехнологии и многое другое.

Новости Москвы,Сергей Собянин,МГУ,
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