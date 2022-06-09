Собянин поручил организовать детские программы по проекту "ТехноЛето"

"В Москве открыто больше 20 технопарков. Сегодня открываем самый вкусный, самый интересный технопарк пищевых производств вместе с университетом, который готовит специалистов в области пищевых производств самых различных и самых востребованных, наверное, в Москве. Начиная от сити-фермы, когда можно выращивать продукты прямо в городских условиях, до шоколадных фабрик, до рестораторов и так далее. Я уверен, что ребятам будет здесь интересно заниматься", - сказал Собянин в ходе посещения детского технопарка.