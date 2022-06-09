Собянин принял решение о системной поддержке московских кинотеатров

О начале системной поддержки московских кинотеатров сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, Правительство РФ и Правительство Москвы реализуют системную программу поддержки индустрии кинопроизводства и проката. Так, будут возмещены затраты по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенные с 1 января по 31 мая 2022 года. Кроме того, им возместят половину таких затрат с 1 июня текущего года.

Производителям и прокатчикам будут выдавать гранты на рекламу, частично компенсируются расходы на съемки на улицах и площадях города, увеличат гранты за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве. В столице создадут городской кинопарк.

Общий объем поддержки на одну киносеть составит около 50 миллионов рублей, говорится в сообщении.