В Москве прошла подпольная распродажа бренда женского белья Victoria's Secret. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что покупатели были приглашены тайно, их провели в торговую точку через черный ход.
В конце мая компания Victoria's Secret заявила о своем окончательном уходе с российского рынка. Об этом говорилось в сообщении на официальном сайте американского бренда в России. Компания приостановила деятельность семи франчайзинговых магазинов.