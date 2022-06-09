В Москве прошла подпольная распродажа бренда женского белья Victoria's Secret. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что покупатели были приглашены тайно, их провели в торговую точку через черный ход.