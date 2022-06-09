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44 минуты назад

Бренд Victoria's Secret устроил подпольную распродажу в Москве. Видео

Александр Кузьмин

В Москве прошла подпольная распродажа бренда женского белья Victoria's Secret. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что покупатели были приглашены тайно, их провели в торговую точку через черный ход.

В конце мая компания Victoria's Secret заявила о своем окончательном уходе с российского рынка. Об этом говорилось в сообщении на официальном сайте американского бренда в России. Компания приостановила деятельность семи франчайзинговых магазинов.

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