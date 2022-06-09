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11 минут назад

В Москве захотели сделать выделенки для бегунов и велосипедистов

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На улицах Москвы могут сделать выделенные полосы для бегунов и велосипедистов. Появление таких участков при проектировании новых и обновлении старых дорог допустил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, пишет РИА Новости.

В Москве захотели сделать выделенки для бегунов и велосипедистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас уже есть программа, которую мы разрабатываем совместно с департаментом спорта, и который по своей линии должен ее активно продвигать. Есть базовые схемы маршрутов, это касается и движения вдоль рек, как Москвы-реки, так и Яузы, так называемого большого зеленого кольца», — рассказал специалист.

Кузнецов добавил, что создание в городе так называемого «створа ускоренного движения» обусловлено невозможностью выделить бегунам и велосипедистам по отдельной полосе.

«Видимо, будем делать полосу ускоренного движения, чтобы всем, кто бегает и едет на велосипеде, было комфортно двигаться быстрее, чем поток, и чтобы для этого была полоса», — пояснил эксперт.

Главный архитектор Москвы упомянул также проблему электросамокатов, которые зачастую движутся слишком быстро и становятся участниками аварий. Решение проблемы Кузнецов увидел в контроле скорости через специальное программное обеспечение, которым необходимо снабдить арендные устройства.

В октябре 2021 года администрация Московской области в рамках борьбы с пробками решила создать 14 выделенных полос для общественного транспорта. Раньше всего, по словам чиновников, обновленные дороги получат получат Долгопрудный, Красногорск, Ленинский, Мытищи, Химки и Одинцовский городские округа.

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,Правительство московской области,
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