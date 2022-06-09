В Москве захотели сделать выделенки для бегунов и велосипедистов

«У нас уже есть программа, которую мы разрабатываем совместно с департаментом спорта, и который по своей линии должен ее активно продвигать. Есть базовые схемы маршрутов, это касается и движения вдоль рек, как Москвы-реки, так и Яузы, так называемого большого зеленого кольца», — рассказал специалист.