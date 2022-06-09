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30 минут назад

Мобильные пункты груминга откроются возле строящихся площадок для выгула собак в Москве 10 июня

Агентство «Москва»

Возле строящихся площадок для выгула собак в Москве заработают мобильные пункты груминга и ветеринарии. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Мой район».

В Москве откроются пункты груминга у площадок для выгула собак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обустройство площадок, спроектированных с учетом пожеланий жителей районов и рекомендаций кинологов из Российской кинологической федерации, стартовало в мае этого года. В настоящий момент проект охватывает 29 районов в 10 округах столицы.

В пресс-службе уточнили, что услуги в пунктах будут оказывать бесплатно по предварительной записи.

«С 10 июня и до середины августа этого года для собак, живущих по соседству со строящимися площадками, будут работать мобильные пункты груминга и ветеринарии. В список услуг грумеров входят: стрижка челки, создание прически, уход с помощью профессиональной косметики, подбор груминг-инструментов для домашнего ухода. На первичном приеме у ветеринарного врача владельцы домашних питомцев получат консультации по содержанию и кормлению, узнают, какие исследования необходимо провести, а питомцы пройдут базовые процедуры, среди которых стрижка когтей, санация наружного слухового прохода и гигиеническая чистка ушей», - говорится в сообщении.

Записаться на посещение пункта груминга можно на сайте pro-raion.ru/dogrun-grooming, уточнили в пресс-службе.

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