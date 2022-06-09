В Москве откроются пункты груминга у площадок для выгула собак

«С 10 июня и до середины августа этого года для собак, живущих по соседству со строящимися площадками, будут работать мобильные пункты груминга и ветеринарии. В список услуг грумеров входят: стрижка челки, создание прически, уход с помощью профессиональной косметики, подбор груминг-инструментов для домашнего ухода. На первичном приеме у ветеринарного врача владельцы домашних питомцев получат консультации по содержанию и кормлению, узнают, какие исследования необходимо провести, а питомцы пройдут базовые процедуры, среди которых стрижка когтей, санация наружного слухового прохода и гигиеническая чистка ушей», - говорится в сообщении.